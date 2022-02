Naša stručnjakinja je posjetila samca i organizirala njegov kućni budžet, pogledajte uštede

Mnogima se čini da je živjeti sam san snova – bez puno odgovornosti i mnoogo slobode: vikendom spavaš koliko želiš, jedeš kad i što želiš, radiš što te volja. Međutim, u jednom trenutku i to dosadi i shvatiš da bi se volio zdravije hraniti i ponešto novca uštedjeti. No, odakle krenuti? Može li se uopće uštedjeti? O organizaciji kućnog budžeta porazgovarali smo s Domagojem koji živi sam, i volio bi promijeniti svoje navike u vezi planiranja..

Kako planirati obroke?

Domagoj nikada nije planirao budžet, ali ono što ga je ponukalo na to je zdravija prehrana. Hraniti se u pekari nije uopće zdravo, a ponekad može biti i skuplje od jednostavnog i nutritivno bogatog obroka. Živjeti sam ima mnoge izazove, ali kad je riječ o planiranju namirnica ima velikih prednosti – Domagoju smo savjetovali da napravi popis jela koja voli (i zna) skuhati, kupi namirnice koje mu trebaju za tjedan dana i to je dovoljno za početak. U prvom tjednu vjerojatno neće primijetiti uštedu jer kupuje namirnice koje će koristiti u nekoliko obroka (1 kg riže, 1 kg heljde, tjestenine...), no svaki naredni tjedan primjetit će velike uštede.

Planiranje kućnog budžeta obuhvaća puno više od planiranja obroka, no uvijek je dobro krenuti od onoga što vas najviše motivira i činiti to malim koracima. Na taj način dopuštamo sebi prilagodbu, ne radimo oštre rezove i veća je šansa da nećemo brzo odustati.

Ostali mjesečni troškovi

Kad smo Domagoja upitali zna li koliko mjesečno troši na sredstva za čišćenje, odgovorio je: „Nemam pojma, ali kad ih trebam kupiti, uvijek mi se čini preskupo.“ Kad bi točno znao iznos koji mu mjesečno treba za sredstva, kad bi ih uvijek kupovao otprilike isti dan u mjesecu, to bi postao gotovo fiksni trošak, rutina, i ne bi mu predstavljalo dodatni stres. Idealno bi bilo odabrati i trgovinu koja ima uvijek iste cijene (dm - TRAJNO DOBRE CIJENE) tako da ne mora i o tome brinuti.

Prije samog planiranja obroka i kupovine namirnica, sredstava za čišćenje i općenito stvari za dom, jako je važno napraviti temeljito raščišćavanje i organizaciju onoga čega već imamo u domu. Domagoj živi u vrlo malenom stančiću i dosad nije gomilao namirnice pa mu to neće biti problem. To je ujedno i odgovor na pitanje odakle krenuti – krenite uvijek od onog što imate. Popišite, potrošite zalihe, uredite police da je sve lako dostupno – to će vam dati volju i motivaciju da dokupite ono što vam zaista treba i iskoristite to za ukusne i hranjive obroke.

Ista stvar vrijedi i za kozmetiku – kupuj samo ono što možeš potrošiti, ne stvaraj zalihe i ne gomilaj. Što više stvari imaš, više vremena (i novca) trošiš na čišćenje i održavanje. Pokušaj živjeti neki oblik minimalizma i život će ti biti puno jednostavniji. I jeftiniji.

Kolike uštede očekivati?

Nakon mjesec dana planiranja kupovine i svega što spada u varijabilne troškove (odjeća, obuća, zabava...) Domagoj je primijetio velike uštede. Na hrani je uštedio gotovo 30% jer je počeo kuhati i prestao se hraniti vani, a zdravija prehrana je veliki benefit. To ga je motiviralo da nastavi, ali i da revidira sve ostale životne troškove.

Nekima i tehnički dio izrade plana može biti važan: netko više voli papir i olovku, a netko, poput Domagoja, više voli ekran i excel tablice. Odaberite ono što je vama lakše, samo se trudite da su vam popisi uredni i brzo dostupni.

Planiranje budžeta neminovno znači uvođenje reda u sve aspekte svog života. Odjednom ćete primijetiti da razmišljate i koliko struje trošite ili npr. idete li autom na mjesta gdje biste mogli i prošetati. Razmišljati o tome gdje, što i kako kupujete potaknut će vas da razmislite i s kim se družite, kako provodite vrijeme i što želite za sebe u budućnosti. A sve se počne odmatati kad započnete jednu tako jednostavnu akciju – planiranje.

